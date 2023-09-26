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После обеда армия РФ снова била по жилым кварталам Херсона: есть раненые

Херсон, Вторник 26 сентября 2023 17:36
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После обеда армия РФ снова била по жилым кварталам Херсона: есть раненые Фото: после обеда армия РФ снова била по жилым кварталам Херсона, есть раненые (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты целый день гатят по Херсону. После обеда жилые кварталы города снова подверглись атаке, еще три человека получили ранения.

Об этом заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Так, после обеда армия РФ снова ударила по Херсону. В результате обстрела повреждены жилье, автомобили, здание предприятия и т.д.

"Двое мужчин получили ранения. Им на месте оказали необходимую помощь. Еще одну пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести", - рассказал он.

Мрочко добавил, что на данный момент известно о шести людях, раненых сегодня российскими военными во время обстрелов Херсона.

Обстрелы Херсона

Во вторник, 26 сентября, оккупанты обстреливают Херсон, начиная с 7:00. В частности, в Херсоне под обстрел попал Корабельный район, из-за чего два человека получили ранения. Позже стало известно о ранении еще одного жителя Херсона. Во время одного из обстрелов российские войска сбросили авиабомбу недалеко от жилого дома.

Отметим, что 26 сентября оккупанты обстреляли и город Берислав Херсонской области. Ранения получил работник полиции.

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