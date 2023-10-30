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Число раненых из-за обстрела маршрутки в Херсоне возросло до 7 человек

Херсон, Понедельник 30 октября 2023 15:22
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Число раненых из-за обстрела маршрутки в Херсоне возросло до 7 человек Фото: число раненых из-за обстрела маршрутки в Херсоне возросло до 7 человек (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Наталия Гурковская

Число раненых из-за обстрела маршрутки в Херсоне в понедельник, 30 октября, возросло с 4 до 7 человек.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В настоящее время известно о семи пострадавших в результате обстрела маршрутного такси в Херсоне", - рассказал он.

По его словам, это двое мужчин и пять женщин.

"36-летняя херсонка получила тяжелые ранения. Также женщину, 69 лет, госпитализировали в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести", - добавил глава ОВА, отметив, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Обстрел Херсона

Российские войска постоянно обстреливают Херсон, хотя город еще в ноябре 2022 года был освобожден от оккупантов после захвата в феврале этого же года в первые дни после масштабного вторжения РФ в Украину.

Захватчики каждый день террирозируют меестное население, обстреливая места скопления людей - жилые дома, рынки. Сегодня, 30 октября, армия РФ атаковала маршрутный автобус. Первоначально сообщалось о 4 раненых.

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