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В Украине объявили масштабную тревогу: в чем причина

Четверг 24 апреля 2025 00:44
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В Украине объявили масштабную тревогу: в чем причина Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 24 апреля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Враг запустил дроны и ракеты "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

Сигнал тревоги в столице объявили в 00:36. В других областях Украины - еще раньше.

Сейчас для ряда регионов существует угроза применения ударных дронов и крылатых ракет типа "Калибр".

В Украине объявили масштабную тревогу: в чем причина

Обновление в 00:53

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что на Киев с севера летят "Шахеды". В то же время начальник КМВА Тимур Ткаченко подтвердил, что враг применяет БПЛА и то, что зафиксированы пуски крылатых ракет.

Где объявили тревогу

В частности, по состоянию на 00:44 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, тревога по всей Украине.

В Украине объявили масштабную тревогу: в чем причина

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