В Украине объявили масштабную тревогу: в чем причина
В ночь на 24 апреля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Враг запустил дроны и ракеты "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".
Сигнал тревоги в столице объявили в 00:36. В других областях Украины - еще раньше.
Сейчас для ряда регионов существует угроза применения ударных дронов и крылатых ракет типа "Калибр".
Обновление в 00:53
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что на Киев с севера летят "Шахеды". В то же время начальник КМВА Тимур Ткаченко подтвердил, что враг применяет БПЛА и то, что зафиксированы пуски крылатых ракет.
Где объявили тревогу
В частности, по состоянию на 00:44 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, тревога по всей Украине.
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