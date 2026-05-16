Россияне массированно атаковали дронами юг Одесской области, есть пострадавшие

Российские войска ночью, 16 мая, массированно атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. Повреждена жилая и портовая инфраструктура, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
В результате атаки зафиксировано попадание дрона в пятиэтажный жилой дом. Повреждены фасад и остекление, загорелись балконы и автомагазин на первом этаже.
Кроме того, поврежден одноэтажный жилой дом, пострадали два человека.
Также получила повреждения портовая инфраструктура - складское помещение и админздание. На объектах выбито остекление.
Фото: последствия атаки РФ в Одесской области (t.me/odeskaODA)
Кроме того, зафиксировано падение обломков на территорию образовательного учреждения.
На месте происшествия работают экстренные и коммунальные службы. Жителям поврежденных домов оказывается помощь, продолжаются работы по устранению последствий.
Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления РФ против мирного населения.
Напомним, утром 16 мая вражеский беспилотник ударил по центральной части Харькова в Шевченковском районе. Повреждены два выхода из метро, контактная сеть горэлектротранспорта, троллейбус и остановка общественного транспорта. Один человек пострадал.
15 мая россияне атаковали дроном-камикадзе пригородный поезд в Запорожской области. Вражеский беспилотник попал вблизи одного из вагонов - в результате удара двое пассажиров получили ранения.
Кроме того, в ночь на 15 мая враг нанес комбинированный ракетно-дроновой удар по Одесской области. В результате удара есть пострадавшие, зафиксированы повреждения в жилом секторе.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что минувшей ночью Россия выпустила по Украине шесть ракет и 141 ударный беспилотник с разных направлений. Украинская ПВО уничтожила большинство вражеских целей, однако в отдельных регионах зафиксированы попадания.