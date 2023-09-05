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Эксперты оценили эффективность ноу-хау РФ по защите авиации шинами, - CNN

Вторник 05 сентября 2023 19:59
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Эксперты оценили эффективность ноу-хау РФ по защите авиации шинами, - CNN Фото: эксперты оценили эффективность ноу-хау РФ по защите авиации шинами (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Оккупанты придумали новый способ "защиты" своих самолетов от атак дронов при помощи автомобильных шин. Эксперты считают такое ноу-хау неэффективным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По информации издания, на спутниковых снимках аэродрома "Энгельс", который находится в Саратовской области, можно заметить два стратегических бомбардировщика Ту-95 с автомобильными шинами на бортах.

Фото: спутниковые снимки российских самолетов, которые "защищены" шинами (edition.cnn.com)

Журналисты уточняют, что, по мнению экспертов, что такие действия могут быть попыткой не только создать "дополнительный слой" защиты от беспилотников, но и снизить заметность самолетов, особенно в ночное время суток.

"Это может уменьшить тепловую заметность стратегических авиационных средств, размещенных на взлетных площадках, но они все равно будут видны под инфракрасными камерами. Хотя это выглядит довольно глупо, похоже, что они пытаются сделать все возможное, чтобы защитить самолеты", - приводит издание слова Франциско Серра-Мартинса из компании One Way Aerospace, которая производит беспилотники.

Размещение шин на российских самолетах подтвердил СNN и неназванный чиновник НАТО.

"Мы полагаем, что она предназначена для защиты от беспилотников. Мы не знаем, будет ли это иметь какой-либо эффект", - рассказал он.

Что предшествовало

Напомним, еще несколько дней назад стало известно, что россияне начали использовать автомобильные шины для защиты своей авиации от дронов.

Впервые такое ноу-хау заметили на аэродроме "Энгельс".

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