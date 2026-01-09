Россияне в Киеве целенаправленно атаковали районные котельные, - Свириденко

Российские оккупанты в Киеве в ночь на 9 января целенаправленно атаковали котельные в разных районах столицы. Это энергетический террор и очередная попытка россиян превратить зиму в оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
По словам Свириденко, она уже заслушала доклады Министерства внутренних дел, Минэнерго и Минразвития по ликвидации последствий очередного российского массированного обстрела. Россияне обстреливали Киев и другие города почти пять часов, били преимущественно по гражданской инфраструктуре и жилым домам.
"Применено более 240 дронов и 36 ракет. В столице - 4 погибших и 25 раненых. Искренние соболезнования семьям", - отметила она.
Также, по словам Свириденко, сейчас в Киеве в отдельных районах есть перебои с водоснабжением и светом, поскольку в результате российской атаки есть повреждения подстанций, линий и объектов генерации. 500 тысяч потребителей без света, продолжаются работы по запитке, также вынужденно применены аварийные и почасовые отключения.
"На этот раз враг целенаправленно атаковал районные котельные - это энергетический террор и попытка превратить зиму в оружие", - добавила Свириденко.
Также из-за атак РФ в очередной раз обесточен Славутич. А из-за непогоды есть обесточивание ряда населенных пунктов в большинстве областей. Сейчас над восстановлением энергоснабжения работают аварийные бригады.
Напомним, что утром 9 января после очередных вражеских обстрелов часть Киева остается без водоснабжения. Из-за терактов россиян были обесточены объекты водопроводной инфраструктуры столицы.
В ночь на 9 января российские террористы в очередной раз нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, а также баллистических и крылатых ракет. В частности оккупанты ударили по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Атака произошла против обычной жизни людей именно во время значительного похолодания.
При этом известно, что оккупанты атаковали Киев дронами и ракетами с разных сторон. Такое количество вражеских целей одновременно сбивать сложно. В общем противовоздушной обороной было сбито или подавлено 244 воздушные цели из 278, запущенных по Украине.