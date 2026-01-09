RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россияне в Киеве целенаправленно атаковали районные котельные, - Свириденко

Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Кабинет министров Украины)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты в Киеве в ночь на 9 января целенаправленно атаковали котельные в разных районах столицы. Это энергетический террор и очередная попытка россиян превратить зиму в оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По словам Свириденко, она уже заслушала доклады Министерства внутренних дел, Минэнерго и Минразвития по ликвидации последствий очередного российского массированного обстрела. Россияне обстреливали Киев и другие города почти пять часов, били преимущественно по гражданской инфраструктуре и жилым домам.

"Применено более 240 дронов и 36 ракет. В столице - 4 погибших и 25 раненых. Искренние соболезнования семьям", - отметила она.

Также, по словам Свириденко, сейчас в Киеве в отдельных районах есть перебои с водоснабжением и светом, поскольку в результате российской атаки есть повреждения подстанций, линий и объектов генерации. 500 тысяч потребителей без света, продолжаются работы по запитке, также вынужденно применены аварийные и почасовые отключения.

"На этот раз враг целенаправленно атаковал районные котельные - это энергетический террор и попытка превратить зиму в оружие", - добавила Свириденко.

Также из-за атак РФ в очередной раз обесточен Славутич. А из-за непогоды есть обесточивание ряда населенных пунктов в большинстве областей. Сейчас над восстановлением энергоснабжения работают аварийные бригады.

Фото: ГСЧС Киевской области

 

Обстрел Украины в ночь на 9 января: что известно

Напомним, что утром 9 января после очередных вражеских обстрелов часть Киева остается без водоснабжения. Из-за терактов россиян были обесточены объекты водопроводной инфраструктуры столицы.

В ночь на 9 января российские террористы в очередной раз нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, а также баллистических и крылатых ракет. В частности оккупанты ударили по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Атака произошла против обычной жизни людей именно во время значительного похолодания.

При этом известно, что оккупанты атаковали Киев дронами и ракетами с разных сторон. Такое количество вражеских целей одновременно сбивать сложно. В общем противовоздушной обороной было сбито или подавлено 244 воздушные цели из 278, запущенных по Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевЮлия СвириденкоВойна в УкраинеРакетный удар