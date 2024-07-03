Безэкипажные катера атакуют Новороссийск, где расположена военно-морская база РФ, - росСМИ

Об атаке безэкипажных катеров на Новороссийск заявил мэр города Кравченко. Также взрывы пишут местные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российские СМИ и telegram-каналы.

Местные жители пишут, что уже около 30 минут слышны взрывы со стороны моря. Власти просят жителей города не подходить к окнам, спрятаться в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон и сплошными стенами.

Напомним, в начале июня партизаны отследили, как оккупанты разгружают ракеты "Калибр" в порту Новороссийска (Краснодарский край РФ). Их захватчики используют для ударов по Украине.

17 мая СБУ и ГУР более чем сотней дронов атаковали цели оккупантов в Севастополе, Туапсе и Новороссийске. В последнем взрывалось в районе мазутного терминала и на железнодорожной станции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.