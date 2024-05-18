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Оккупанты укрепляют военно-морскую базу в Новороссийске: партизаны узнали детали

Россия, Суббота 18 мая 2024 09:00
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Оккупанты укрепляют военно-морскую базу в Новороссийске: партизаны узнали детали Фото: военно-морская база в Новороссийске (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты укрепляют военно-морскую базу в Новороссийске (Краснодарский край РФ). Делают они это, надеясь защититься от украинских морских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Агенты движения "АТЕШ" в Новороссийске фиксируют усилия российской власти по укреплению военно-морской базы Черноморского флота", - говорится в сообщении.

В частности, оккупанты устанавливают различные средства против морских дронов.

"Мы фиксируем установку подводных сетей и плавучих барьеров, которые, в теории, должны помешать атаке дронов. Кроме того, наращиваются средства ПВО и РЛС", - добавляют в "АТЕШ".

Порт РФ в Новороссийске: атака 17 мая

Новороссийск - крупнейший торговый порт юга России, расположенный в Краснодарском крае. После удара по штабу Черноморского флота в Севастополе в сентябре 2023 года, россияне перебросили 14 кораблей в порт Новороссийска.

При этом, несмотря на все усилия россиян, Силы обороны Украины продолжают поражать цели и в Новороссийске. Так, 17 мая россияне заявили о взрывах в Новороссийске, под удар попал порт.

Позже стало известно, что СБУ и ГУР более сотнями дронов атаковавали цели оккупантов в Севастополе, Туапсе и Новороссийске.

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