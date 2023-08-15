Россия ночью запустила по Украине 28 ракет, часть сбили наши военные
Российские оккупанты ночью запустили по Украине 28 крылатых ракет. При этом нашим защитникам удалось сбить 16 целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
Так, около 4:00 россияне нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования.
Всего зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов:
- 4 крылатые ракеты Х-22 - из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка);
- 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск);
- 4 крылатые ракеты "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).
По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Во многих регионах работала ПВО: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация, подразделения непосредственного прикрытия.
В результате противовоздушного боя украинские военные уничтожили 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".
К тому же, было зафиксировано 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областях.
Ночной обстрел Украины
Из-за ночной российской ракетной атаки в ряде городов раздались взрывы.
- Во Львове зафиксировано попадание в жилые дома и территорию детского сада.
- В Луцке есть попадание по одному из промышленных предприятий, в результате чего погибли три человека.
- В Днепре также есть "прилет" по промышленному предприятию, в результате чего ранения получили два человека.
Больше о ночной ракетной атаке читайте в материале.
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