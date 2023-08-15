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Россия ночью запустила по Украине 28 ракет, часть сбили наши военные

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Вторник 15 августа 2023 08:15
Россия ночью запустила по Украине 28 ракет, часть сбили наши военные Иллюстративное фото: Россия ночью запустила по Украине 28 ракет, часть сбили наши военные (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты ночью запустили по Украине 28 крылатых ракет. При этом нашим защитникам удалось сбить 16 целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Так, около 4:00 россияне нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования.

Всего зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов:

  • 4 крылатые ракеты Х-22 - из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка);
  • 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск);
  • 4 крылатые ракеты "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Во многих регионах работала ПВО: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация, подразделения непосредственного прикрытия.

В результате противовоздушного боя украинские военные уничтожили 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".

К тому же, было зафиксировано 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областях.

Ночной обстрел Украины

Из-за ночной российской ракетной атаки в ряде городов раздались взрывы.

  • Во Львове зафиксировано попадание в жилые дома и территорию детского сада.
  • В Луцке есть попадание по одному из промышленных предприятий, в результате чего погибли три человека.
  • В Днепре также есть "прилет" по промышленному предприятию, в результате чего ранения получили два человека.

Больше о ночной ракетной атаке читайте в материале.

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