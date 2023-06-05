RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне хотят разрушить Шебекино артиллерией (перехват)

Иллюстративное фото: россияне хотят разрушить Шебекино артиллерией (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские солдаты планируют "заманить" бойцов "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в Шебекино Белгородской области. После этого они могут уничтожить город обстрелами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

ГУР обнародовало перехват разговора местных жителей Шебекино. Они рассказывают о плане российских солдат насчет города.

Фото: Шебекино на карте (нажмите, чтобы увеличить)

"Та такая информация, ну 50/50 как сказали, наши собираются сдать Шебекино. Получается, их хотят запустить в город, а потом артой уничтожить весь город наш. Заберите все ценное из дома. Я предупредил, то что есть информация, я говорю", - рассказывает гражданский.

Рейд в Белгородскую область

В июне бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", которые помогают нашей стране защищаться от вторжения россиян, начали новую операцию в Белгородской области.

За несколько дней они смогли захватить российских солдат в плен и уничтожить вражеские танки. Бойцы "РДК" также рассказали о контроле над населенным пунктом Новая Таволжанка.

Более детально о событиях в Белгородской области можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБелгородская областьВойна России против Украины