Росіяни хочуть зруйнувати Шебекіно артилерією (перехоплення)

Російські солдати планують "заманити" бійців "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" у Шебекіно Бєлгородської області. Після цього вони можуть знищити місто обстрілами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.
ГУР оприлюднило перехоплення розмови місцевих мешканців Шебекіно. Вони розповідають про план російських солдатів щодо міста.
"Та така інформація, ну 50/50 як сказали, наші збираються здати Шебекіно. Виходить, їх хочуть запустити в місто, а потім артою знищити все місто наше. Заберіть все цінне з дому. Я попередив, що є інформація, я говорю", - розповідає цивільний.
У червні бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії", які допомагають нашій країні захищатися від вторгнення росіян, розпочали нову операцію у Бєлгородській області.
За кілька днів вони змогли захопити російських солдатів у полон і знищити ворожі танки. Бійці РДК також розповіли про контроль над населеним пунктом Нова Таволжанка.
Більш детально про події у Білгородській області можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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