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"Флэш" рассказал, что будет с интернетом в Украине после российских атак

00:35 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
"Флэш" рассказал, что будет с интернетом в Украине после российских атак Фото: советник президента Украины Сергей Бескрестнов (t.me/serhii_flash)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Вся страна без интернета не останется благодаря максимально распределенным каналам связи - даже несмотря на атаки России на информационную сетевую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника президента по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.

"Россияне атакуют нашу информационную сетевую инфраструктуру. Но Украина является страной с максимально распределенными интернет-каналами, поэтому вся страна (область, город) не останется без интернета", - написал Бескрестнов.

По его словам, возможны только локальные перебои, которые провайдеры, как он надеется, быстро устранят.

Советник также отметил, что стоимость предоставления интернет-услуг действительно может возрасти – это нужно, чтобы компенсировать затраты на ремонт поврежденной инфраструктуры.

Бескрестнов призвал украинцев не подвергаться информационным атакам врага.

"Нас уже пугали, что не будет еды, не будет топлива, а теперь пугают исчезновением интернета", – отметил он.

Напомним, ранееуже предупреждали о возможных перебоях с мобильной связью и интернетом из-за повреждений телекоммуникационной инфраструктуры в результате круглосуточных российских обстрелов.

РБК-Украина также писала, чтоРоссия во время массированной атаки на Украину 23 сентября ударила по дата-центрам, пытаясь нарушить работу систем оповещения о воздушных угрозах.

Кроме того, во время атаки РФ на Киев 23 сентября был поврежден один из столичных дата-центров – из-за этого в сетях провайдеров UTELS и "Паутина" возникли перебои со связью и доступом к отдельным услугам.

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