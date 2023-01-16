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Оккупанты продолжают закрывать больницы и завозить медиков из РФ, - ЦНС

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Украина, Понедельник 16 января 2023 16:35
Оккупанты продолжают закрывать больницы и завозить медиков из РФ, - ЦНС Фото: оккупанты продолжают закрывать больницы и завозить медиков из РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Медицинские учреждения на оккупированной части Украины все больше переориентируют на лечение российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"Захваченный россиянами противотуберкулезный диспансер в г. Каховка Херсонской области перестал обслуживать гражданских. Там обустраивают госпиталь для лечения военных российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для предоставления услуг привлекаются российские врачи, которых системно привозят на временно оккупированные территории Украины. В частности, новая группа из 30 медиков прибыла в Михайловскую многопрофильную больницу в Запорожской области. Во всех больницах на оккупированной территории предоставлено распоряжение о приоритетном обслуживании российских военных.

"Даже при оказании экстренной помощи предпочтение отдается россиянам. Поэтому во временно оккупированных регионах критическая ситуация на фоне обострения эпидемиологической ситуации и гуманитарного кризиса в целом. Смертность среди гражданского населения существенно возрастает", - добавили в ЦНС.

Ранее сообщалось, что оккупанты планируют закрыть последнюю больницу Каховки в Херсонской области. Всех заболевших хотят перевезти вглубь оккупированного региона.

Из-за сопротивления местных медиков оккупанты вынуждены в дальнейшем свозить врачей с территории РФ в захваченный Мариуполь.

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