Оккупанты продолжают завозить врачей из РФ в Мариуполь, - ЦНС
Из-за сопротивления местных медиков оккупанты вынуждены в дальнейшем свозить врачей с территории РФ в захваченный Мариуполь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.
"Военно-политические руководители россиян на временно оккупированных территориях не доверяют оставшимся украинским медикам и лечат местных жителей", - говорится в сообщении.
В Центре национального сопротивления отметили, что, для того чтобы лечить раненых военных, россияне свозят врачей из разных регионов РФ.
"Очередная ротация медиков прошла в Мариуполе", - добавили напоследок.
Напомним, что во временно оккупированной Луганской области российские войска могут провоцировать с жертвами гражданских. Враг намерен обвинить в этом ВСУ.
Ранее сообщалось, что в больницах оккупированной Луганской области все чаще отказывают больным в тяжелом состоянии, скорая помощь выезжает только на вызовы военных РФ.
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