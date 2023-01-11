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Оккупанты продолжают завозить врачей из РФ в Мариуполь, - ЦНС

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Среда 11 января 2023 16:36
Оккупанты продолжают завозить врачей из РФ в Мариуполь, - ЦНС Фото: Оккупанты продолжают завозить врачей из РФ в Мариуполь (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Из-за сопротивления местных медиков оккупанты вынуждены в дальнейшем свозить врачей с территории РФ в захваченный Мариуполь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"Военно-политические руководители россиян на временно оккупированных территориях не доверяют оставшимся украинским медикам и лечат местных жителей", - говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления отметили, что, для того чтобы лечить раненых военных, россияне свозят врачей из разных регионов РФ.

"Очередная ротация медиков прошла в Мариуполе", - добавили напоследок.

Напомним, что во временно оккупированной Луганской области российские войска могут провоцировать с жертвами гражданских. Враг намерен обвинить в этом ВСУ.

Ранее сообщалось, что в больницах оккупированной Луганской области все чаще отказывают больным в тяжелом состоянии, скорая помощь выезжает только на вызовы военных РФ.

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