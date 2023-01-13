Оккупанты планируют закрыть последнюю больницу Каховки и вывезти всех больных

Оккупанты планируют закрыть последнюю больницу Каховки в Херсонской области. Всех заболевших хотят перевезти вглубь оккупированного региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Каховской городской территориальной громады.

"Ситуация в обществе очень напряженная и опасная", - говорится в сообщении.

Отмечается, что появилось "распоряжение" оккупационной "администрации" до конца недели эвакуировать всех больных. Речь идет о тех, кто находится на лечении в больнице, лежащих, маложелательных граждан, желающих в Генический и Новотроицкий.

"После этого городскую больницу окончательно закрывают. Остающийся в Каховке персонал распускают по домам", - добавили в Каховской городской территориальной общине.

Теперь ближайшая больница будет расположена в Геническе. Расстояние от него до Каховки составляет 125 километров.