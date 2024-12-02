Россияне хотят вытеснить ВСУ из Курской области и зайти в Сумскую, - Зеленский

Россия планирует не только вытеснить украинских воинов из Курской области, но и зайти в Сумскую область. Вместе с оккупантами на украинской территории могут воевать солдаты КНДР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для Kyodo News.
"Их задача (россиян - ред.) вытеснить нас и потом зайти на территорию Сумской области. То есть вся эта группировка, включая северокорейских военных, будет действовать по этому плану", - рассказал глава украинского государства.
По его словам, для российского диктатора Курское направление настолько важно, что он лично обращается к командованию в Курской области и заверяет, что "судьба "СВО" зависит от их успеха".
"Поэтому для него было очень важно, чтобы Северная Корея усилила именно это направление", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, еще в октябре стало известно, что для помощи России в войне Северная Корея отправила в Курскую область своих солдат.
Министр обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что между северокорейскими военными и украинскими защитниками были боестолкновения.
При этом президент Украины Владимир Зеленский только недавно подтвердил, что среди солдат КНДР уже есть раненые и убитые.
Согласно слухам в СМИ, Украина могла ликвидировать около 500 северокорейских солдат во время ракетного удара по Курской области.
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