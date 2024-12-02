Росіяни хочуть витіснити ЗСУ з Курської області і зайти до Сумської, - Зеленський

Росія планує не лише витіснити українських воїнів з Курської області, а й зайти до Сумської області. Разом з окупантами на українській території можуть воювати солдати КНДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для Kyodo News.
"Їхнє завдання (росіян - ред.) витіснити нас і потім зайти на територію Сумської області. Тобто все це угруповання, включаючи північнокорейських військових, діятиме за цим планом", - розповів глава української держави.
За його словами, для російського диктатора Курський напрямок настільки важливий, що він особисто звертається до командування в Курській області і запевняє, що "доля "СВО" залежить від їхнього успіху".
"Тому для нього було дуже важливо, щоб Північна Корея посилила саме цей напрямок", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, ще у жовтні стало відомо, що для допомоги Росії у війні Північна Корея відправила до Курської області своїх солдатів.
Міністр оборони України Рустем Умєров зазначав, що між північнокорейськими військовими та українськими захисниками були зіткнення.
При цьому президент України Володимир Зеленський лише нещодавно підтвердив, що серед солдатів КНДР вже є поранені та вбиті.
Згідно з чутками у ЗМІ, Україна могла ліквідувати близько 500 північнокорейських солдатів під час ракетного удару по Курській області.
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