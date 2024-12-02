Росіяни хочуть витіснити ЗСУ з Курської області і зайти до Сумської, - Зеленський

"Їхнє завдання (росіян - ред.) витіснити нас і потім зайти на територію Сумської області. Тобто все це угруповання, включаючи північнокорейських військових, діятиме за цим планом", - розповів глава української держави.

За його словами, для російського диктатора Курський напрямок настільки важливий, що він особисто звертається до командування в Курській області і запевняє, що "доля "СВО" залежить від їхнього успіху".

"Тому для нього було дуже важливо, щоб Північна Корея посилила саме цей напрямок", - наголосив Зеленський.