Россияне хотят создать "буферную зону" на Днепропетровщине, - Сырский

"На Александровском направлении наступательные действия Сил обороны продолжаются с конца января. В ходе этой операции восстановлен контроль над 480 кв. км территории, восемью населенными пунктами в Днепропетровской области и четырьмя - в Запорожской", - сообщил Сырский.

В то же время на Александровском направлении враг атакует в районах населенных пунктов Терновое, Александроград, Ивановка, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Январское и в сторону Сосновки, Вербового, Злагоды. В течение прошлой недели на направлении зафиксировано всего 64 атаки врага.

Российские войска не отказываются от дальнейшего проведения наступательных действий, осуществляют перегруппировку имеющихся сил и средств.

"Цель захватчиков, несмотря на значительные потери в личном составе и военной технике, - захватить больше украинской территории и создать "буферную зону" на Днепропетровщине", - сообщил главком.

Зато Силы обороны Украины последовательно и стойко ведут активную оборону, наносят оккупантам ощутимое огневое поражение, уничтожают вражеский личный состав, вооружение и военную технику.