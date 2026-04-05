Россияне хотят создать "буферную зону" на Днепропетровщине, - Сырский

Российские войска не отказываются от наступления и хотят создать "буферную зону" в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
"На Александровском направлении наступательные действия Сил обороны продолжаются с конца января. В ходе этой операции восстановлен контроль над 480 кв. км территории, восемью населенными пунктами в Днепропетровской области и четырьмя - в Запорожской", - сообщил Сырский.
В то же время на Александровском направлении враг атакует в районах населенных пунктов Терновое, Александроград, Ивановка, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Январское и в сторону Сосновки, Вербового, Злагоды. В течение прошлой недели на направлении зафиксировано всего 64 атаки врага.
Российские войска не отказываются от дальнейшего проведения наступательных действий, осуществляют перегруппировку имеющихся сил и средств.
"Цель захватчиков, несмотря на значительные потери в личном составе и военной технике, - захватить больше украинской территории и создать "буферную зону" на Днепропетровщине", - сообщил главком.
Зато Силы обороны Украины последовательно и стойко ведут активную оборону, наносят оккупантам ощутимое огневое поражение, уничтожают вражеский личный состав, вооружение и военную технику.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия пытается усилить штурмовую активность на фронте, однако лишь несет еще большие потери. Кроме того, россияне сорвали собственные дедлайны в трех областях.
Так, россияне не смогли достичь поставленных целей в приграничье Сумщины, Харьковщины и в Донецкой области и переносит сроки.
В то же время ВСУ проводят спланированную наступательную операцию на Александровском направлении. За короткий период Силы обороны освободили более 400 кв. км территорий, продвигаясь одновременно на Александровском и Гуляйпольском направлениях.
По данным Генштаба, украинским войскам уже удалось освободить почти всю территорию Днепропетровской области.
Отметим, в ДШВ рассказали, во время контрнаступления на Александровском направлении украинские войска освободили от россиян девять населенных пунктов и еще три полностью зачистили от врага.
Между тем аналитики из ISW отмечают, что успешные контратаки украинских войск на южном фронте способны сорвать планы России по наступлению в весенне-летний период 2026 года.