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Россияне хотят раскола в Украине, планируют кампанию против мобилизации, - ГУР

Украина, Пятница 29 декабря 2023 15:28
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Россияне хотят раскола в Украине, планируют кампанию против мобилизации, - ГУР Фото: ГУР заявило, что россияне планируют кампанию против мобилизации в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия хочет раскола внутри Украины. Среди главных целей врага, в частности, дискредитация мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Как отмечает разведка, приближенные к Кремлю аналитики подготовили предложения высшему военно-политическому руководству РФ для более "эффективного" продолжения войны против Украины в 2024 году.

"Разрушить единство внутри Украины предлагают путем проведения нескольких гибридных взрывных кампаний наряду с продолжением интенсивных боевых действий", - отмечает ГУР.

Среди ключевых целей врага: дискредитация процесса мобилизации, содействие масштабному оттоку населения из Украины, раскол по региональному принципу.

Предложенные Кремлю нарративы:

  • "Юго-восток воюет за интересы бандеровцев";
  • "Галиция без сепаратистов уже давно вступила бы в ЕС";
  • "В Киеве не мобилизуют - все гуляют и веселятся".

При этом кремлевские аналитики считают, что в Украине не осталось политических сил, способных изменить вектор развития государства, а количество тех, кто когда-то был симпатиком "русского мира", катастрофически упало.

Российские фейки в сети

Недавно Минобороны сообщило о создании мошенниками фейкового аккаунта в Telegram министра обороны Украины Рустема Умерова.

Также ранее Центр стратегических коммуникаций сообщал, что российские пропагандисты в начале декабря распространили фейковую информацию о якобы мобилизации всех украинских женщин в возрасте до 60 лет.

Кроме того, в сети "гуляет" ложная информация о якобы мобилизации сотен беременных в ряды ВСУ.

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