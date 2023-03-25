Россияне готовятся к украинскому контрнаступлению на Запорожском направлении: карты боев от ISW

Российские войска готовятся к возможному украинскому контрнаступлению в Запорожской области, тогда как в Бахмуте продолжают идти тяжелые уличные бои.

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

24 марта российские войска совершили ограниченные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Гряниковки (17 км северо-восточнее Купянска), Белогоровки (13 км южнее Кременной) и Серебрянского леса. (10 км к югу от Кременной).

Известный российский военный блоггер заявил, что в районе Купянска продолжаются позиционные бои, но ситуация не изменилась. Он также утверждал, что российские войска незначительно продвинулись к северо-западу от Кременной до окрестностей Макеевки (22 км северо-западнее) и к западу от Площадки (16 км северо-западнее). Этот известный российский военный блоггер использовал старые кадры боевых действий, снятые не позднее ноября 2022 г., чтобы утверждать, что российские войска наступали под Макеевкой в марте 2023 года.

Ситуация на Донбассе

Российские войска продолжали наземные атаки в районе Бахмута и добились побед в городе и его окрестностях по состоянию на 24 марта. Геолокационные кадры, опубликованные 24 марта, показывают, что российские войска продвинулись к трассе Т0504 Константиновка-Времен Яр-Бахмут к югу от Ивановского, примерно в 7 км юго-западнее Бахмута.

Геолокационные кадры, опубликованные 24 марта, дополнительно подтверждают, что российские войска продвинулись к западу от Железянского (11 км северо-западнее Бахмута) и в пределах самого северного Бахмута. 24 марта спикер Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый отметил, что российские воздушно-десантные (ВДВ) и другие неопределенные обычные российские силы усиливают группу "Вагнера" вокруг Бахмута, подтверждая оценку ISW о том, что обычные российские силы, вероятно, все больше. операции "Вагнер" в этом районе.

Череватый сообщил, что за минувшие сутки в районе Бахмута произошло 32 боевых столкновения. Российские военные блоггеры утверждали, что российские силы продолжают бои северо-западнее Бахмута в районе Орехово-Василовки и Богдановки и что российские силы приближаются к Ивановскому к западу от Бахмута.

Несколько российских военкоров также утверждали, что подразделения Вагнера передвигаются через завод АЗОМ в северном Бахмуте и иным образом продвигаются в городских районах города. Украинские силы также, похоже, отразили участок трассы E40 Бахмут-Славянск к северу от Бахмута, о чем свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 24 марта.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки на сам Бахмут, к северо-западу от Бахмута в районе Орехово-Василовки (11 км к северо-западу) и Богдановки (6 км к северо-западу); к западу от Бахмута у Ивановского (5 км к западу); и юго-западнее Бахмута у Ступочек (11 км юго-западнее) и Предтечине (14 км юго-западнее).

24 марта российские войска продолжили наземные атаки в районе города Авдеевка-Донецк. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия на саму Авдеевку; в районе Авдеевки вблизи Керамик (12 км к северу от Авдеевки), Степного (7 км к северо-западу от Авдеевки), Северного (5 км к западу от Авдеевки), Новокалинового (12 км к северу от Авдеевки), Новобахмутовки (12 км к северу от Авдеевки) северо-западу от Авдеевки); на северо-западной окраине г. Донецка возле г. Первомайское; на юго-западной окраине Донецка в районе Марьинки, Победы и Новомихайловки.

Российские военные блоггеры утверждают, что части 132-й ОМСБр 1-го корпуса армии так называемой "ДНР" продвинулись к западу от Новобахмутовки в направлении Новокалинового. Российские источники продолжают утверждать, что российские войска продвигаются к самой Авдеевке и приближаются к взятию населенного пункта в полуокружение. Российские "военкоры" опубликовали кадры разных подразделений 1-го армейского корпуса так называемой "ДНР", в том числе 14-й артиллерийской бригады "Кальмиус" и 5-й бригады, действующих вблизи Авдеевки и Марьинки.

24 марта российские силы не проводили никаких подтвержденных наземных атак в западной части Донецкой области. Боевые видеозаписи, геолоцированные 24 марта, подтверждают, что российские силы действуют в районе дачи в южном Угледаре (30 км к юго-западу от города Донецк). Российские "военкоры" пессимистично обсуждали перспективы будущих российских наступлений на Угледар и отмечали сложную местность и слабую мощь российских сил в этом районе.

"Южная ось"

Генштаб Украины исправил заявление от 23 марта об уходе российских войск из оккупированной Херсонской области Новой Каховки. 23 марта украинский Генштаб сообщил, что российские силы все еще "временно" находятся в Новой Каховке, а предварительная информация о том, что российские войска отступили из Новой Каховки, была опубликована из-за неправильного использования имеющихся данных.

Российские оккупационные власти в Херсонской области и российские военные блоггеры утверждали, что российские войска остались в Новой Каховке. Однако украинские военные источники продолжают предполагать, что российские власти эвакуируют другие части юга Украины.

Представитель Главного разведывательного управления Украины (ГУР) Андрей Юсов сообщил, что российские оккупационные власти Крыма начали предупреждать крымчан об эвакуации через FM-радиостанции. Юсов сообщил, что российские власти, вероятно, намеревались предупредить крымчан, которые сотрудничали с российскими властями и продолжают говорить рядовым солдатам, что ситуация нормальная.

Российские источники утверждали, что украинские войска готовились к контрнаступательным действиям на запорожском направлении 24 марта. Депутат Запорожского оккупационного совета Владимир Рогов заявил, что украинские войска сосредотачивают силы и готовятся к прорыву линии фронта вблизи Орехова (50 км юго-восточнее Запорожья). возможно, в ближайшие дни. Российский "военкор" утверждал, что подразделения 58-й общевойсковой армии (Южный военный округ) нанесли удар по украинским позициям вблизи Орехова до того, как украинские силы смогли начать контрнаступление. Военный блоггер также утверждал, что российские войска пытаются подготовить боевую разведку у Орехова и Пологов (88 км юго-восточнее города Запорожья).

24 марта российские войска произвели регулярные обстрелы Николаева, Херсона, Запорожья и Днепропетровска.