"Большое" весеннее наступление российских войск в Украине достигает кульминации, - ISW

"Большое" весеннее наступление российских войск в Украине достигает кульминации. На территории государства-террориста уже начали реагировать на замедление операций на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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