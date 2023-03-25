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"Большое" весеннее наступление российских войск в Украине достигает кульминации, - ISW

Новина українською →
Суббота 25 марта 2023 03:47
"Большое" весеннее наступление российских войск в Украине достигает кульминации, - ISW Фото: "Большое" весеннее наступление российских войск в Украине достигает кульминации (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

"Большое" весеннее наступление российских войск в Украине достигает кульминации. На территории государства-террориста уже начали реагировать на замедление операций на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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