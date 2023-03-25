"Большое" весеннее наступление российских войск в Украине достигает кульминации, - ISW
Фото: "Большое" весеннее наступление российских войск в Украине достигает кульминации (Getty Images)
"Большое" весеннее наступление российских войск в Украине достигает кульминации. На территории государства-террориста уже начали реагировать на замедление операций на поле боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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