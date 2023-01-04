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Похоже на картину из кинофильма: Буданов рассказал о впечатлениях от Бахмута

Новина українською →
Бахмут, Среда 04 января 2023 16:48
Похоже на картину из кинофильма: Буданов рассказал о впечатлениях от Бахмута Фото: глава ГУР МО Кирилл Буданов (rbc.ua)
Автор: Наталья Кава

Российские военные используют тела своих погибших в качестве живого щита при попытке атаковать Бахмут. Однако у них это не выходит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя ГУР МО Кирилла Буданова в интервью ABC News.

Буданов рассказал, что во время его визита в Бахмут в Донецкой области украинские военные показали ему поля с сотнями мертвых россиян. По словам руководителя ГУР, это походило на картину из кинофильма.

"Местами они нагромождены поверх других тел, как импровизированные стены, когда российские войска атакуют через это поле, они используют эти тела для укрытия как щит. Но это не работает. Там настоящие поля мертвых тел", - сказал Буданов.

Он отметил, что российские оккупанты более полугода пытаются захватить город. Однако им все еще не удалось добиться успеха.

Напомним, недавно Буданов посетил передовые позиции украинских военных в Бахмуте.

Кроме того, руководитель ГУР объяснял, почему кафиры так стремятся захватить Бахмут.

Между тем, в Генштабе сообщали, что ВСУ каждый день отбивают до 20 атак захватчиков на Бахмутском направлении.

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