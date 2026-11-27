Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова в Facebook .

По словам специалиста, к нему массово присылают фотографии неизвестного видеопередатчика (VTX) с четырьмя антеннами, пытаясь выяснить, что это за оборудование.

Бескрестнов объяснил, что систему Ascent создали те же разработчики, которые стоят за известной системой Walksnail, однако новинка существенно отличается от предыдущей.

Модемы этой системы построены на чипсете Artosyn ARLink AR8030.

Она использует закрытый протокол связи, а передача данных защищена шифрованием стандарта AES256.

Сергей "Флэш" также подчеркнул, что использование таких технологий свидетельствует о том, что эпоха аналогового видео на поле боя постепенно уходит в прошлое.