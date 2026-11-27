Російські війська почали активно застосовувати на фронті нову китайську цифрову систему зв'язку під назвою Ascent.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис радника з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова у Facebook .

За словами фахівця, до нього масово надсилають фотографії невідомого відеопередавача (VTX) із чотирма антенами, намагаючись з'ясувати, що це за обладнання.

Бескрестнов пояснив, що систему Ascent створили ті самі розробники, які стоять за відомою системою Walksnail, однак новинка суттєво відрізняється від попередньої.

Модеми цієї системи побудовані на чипсеті Artosyn ARLink AR8030.

Вона використовує закритий протокол зв'язку, а передача даних захищена шифруванням стандарту AES256.

Сергій "Флеш" також вкотре наголосив, що використання таких технологій свідчить про те, що епоха аналогового відео на полі бою поступово відходить у минуле.