ua en ru
Чт, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Россияне начали применять реактивные "Шахеды" по-новому, - "Флэш"

13:49 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Константин Широкун
Россияне начали применять реактивные "Шахеды" по-новому, - "Флэш" Фото: россияне начали применять реактивные "Шахеды" по-новому (росСМИ)
Додати як бажане джерело в Google

Российские войска изобрели новую тактику применения реактивных "Шахедов". Теперь вражеские дроны выключают двигатель перед ударом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.

"Распространяется информация о дополнительном электрическом двигателе на "Шахеде" для полета без звука. Такого двигателя нет, а вот что есть – это тактика отключения реактивного двигателя перед ударом", - заявил Бескрестнов.

По его словам, реактивный двигатель обеспечивает достаточный разгон и инерцию завершающей части полета в тишине.

Также в последнее время фиксируются попытки приближения к цели на очень низких высотах там, где на пути "Шахеда" нет препятствий.

"Эти два фактора следует учитывать мобильным огневым группам и другим. "Шахед" может появиться из ниоткуда", - добавил он.

Напомним, ранее "Флэш" рассказал, как россиянам удалось снять на видео собственный удар по бизнес-центру "Инком" в Киеве: по его словам, никаких секретных технологий или агентов для этого не понадобилось.

До этого советник уверял, что из-за российских атак вся страна без интернета не останется, ведь каналы связи в Украине максимально распределены.

Средства РЭБ в это время остаются одним из ключевых инструментов украинского ПВО. По данным The Wall Street Journal, система "Лима" в этом году отвела в Днепр две баллистические ракеты, летевшие на правительственный объект в Киеве.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дрони Вторжение России в Украину
Новости
Черные дыры в стенах и разбитые балконы: как выглядит 9-этажка в Киеве после атаки РФ (фото, видео)
Черные дыры в стенах и разбитые балконы: как выглядит 9-этажка в Киеве после атаки РФ (фото, видео)
Аналитика
Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone