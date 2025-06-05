Россияне вторым за день ударом уничтожили здание Херсонской ОВА: фото последствий

Днем четверга, 5 июня, российские войска нанесли повторный удар по зданию Херсонской ОВА. Оно было уничтожено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главы Херсонской ОГА Александра Прокудина.
"Россияне уничтожили здание Херсонской областной государственной администрации. Информацию о пострадавших уточняем", - написал Прокудин.
Он также опубликовал фото с последствиями удара по зданию.
Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Дарья Заривная также опубликовала фото из Херсона и уничтоженного здания.
"Родной Херсон, россияне уничтожили здание ОГА", - написала она.
Местные Telegram-каналы также публикуют фото с последствиями российского удара по зданию ОВА.
Также в сети распространяется видео второго удара КАБом, который разрушил Херсонскую ОВА.
Сегодня утром российские войска нанесли очередной удар по Херсону. Одной из целей стало здание областной военной администрации в самом сердце города.
Во время утренней атаки вражеская управляемая авиабомба (КАБ) нанесла значительные разрушения зданию областной администрации.
Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.
РБК-Украина ранее писало, что оккупанты вечером понедельника, 2 июня, дроном атаковали медицинскую машину в центре Херсона. Погиб водитель транспорта.
Ранее в результате обстрелов Херсонщины пострадали два человека, один из которых в тяжелом состоянии.
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