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Росіяни другим за день ударом знищили будівлю Херсонської ОВА: фото наслідків

Фото: росіяни другим за день ударом знищили будівлю Херсонської ОВА (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Наталія Кава

Вдень четверга, 5 червня, російські війська завдали повторного удару по будівлі Херсонської ОВА. Її було знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо", - написав Прокудін.

Він також опублікував фото з наслідками удару по будівлі.

Радниця глави Офісу президента Андрія Єрмака Дарія Зарівна також опублікувала фото з Херсону та знищеної будівілі.

"Рідний Херсон, росіяни знищили будівлю ОДА", - написала вона.

Місцеві Telegram-канали також публікують фото з наслідками російського удару по будівлі ОВА.

 

Також у мережі шириться відео другого удару КАБом, який зруйнував Херсонську ОВА.

Удар по Херсонській ОВА

Сьогодні вранці російські війська завдали чергового удару по Херсону. Однією з цілей стала будівля обласної військової адміністрації в самому серці міста.

Під час ранкової атаки ворожа керована авіабомба (КАБ) завдала значних руйнувань будівлі обласної адміністрації.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

РБК-Україна раніше писало, що окупанти ввечері понеділка, 2 червня, дроном атакували медичну автівку у середмісті Херсона. Загинув водій транспорту.

Раніше внаслідок обстрілів Херсонщини постраждало двоє людей, одна з яких у важкому стані.

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