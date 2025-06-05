Росіяни другим за день ударом знищили будівлю Херсонської ОВА: фото наслідків

Вдень четверга, 5 червня, російські війська завдали повторного удару по будівлі Херсонської ОВА. Її було знищено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо", - написав Прокудін.
Він також опублікував фото з наслідками удару по будівлі.
Радниця глави Офісу президента Андрія Єрмака Дарія Зарівна також опублікувала фото з Херсону та знищеної будівілі.
"Рідний Херсон, росіяни знищили будівлю ОДА", - написала вона.
Місцеві Telegram-канали також публікують фото з наслідками російського удару по будівлі ОВА.
Також у мережі шириться відео другого удару КАБом, який зруйнував Херсонську ОВА.
Сьогодні вранці російські війська завдали чергового удару по Херсону. Однією з цілей стала будівля обласної військової адміністрації в самому серці міста.
Під час ранкової атаки ворожа керована авіабомба (КАБ) завдала значних руйнувань будівлі обласної адміністрації.
Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
РБК-Україна раніше писало, що окупанти ввечері понеділка, 2 червня, дроном атакували медичну автівку у середмісті Херсона. Загинув водій транспорту.
Раніше внаслідок обстрілів Херсонщини постраждало двоє людей, одна з яких у важкому стані.
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