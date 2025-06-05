Росіяни другим за день ударом знищили будівлю Херсонської ОВА: фото наслідків

"Росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо", - написав Прокудін.

Він також опублікував фото з наслідками удару по будівлі.



Радниця глави Офісу президента Андрія Єрмака Дарія Зарівна також опублікувала фото з Херсону та знищеної будівілі.

"Рідний Херсон, росіяни знищили будівлю ОДА", - написала вона.



Місцеві Telegram-канали також публікують фото з наслідками російського удару по будівлі ОВА.

Також у мережі шириться відео другого удару КАБом, який зруйнував Херсонську ОВА.

Удар по Херсонській ОВА

Сьогодні вранці російські війська завдали чергового удару по Херсону. Однією з цілей стала будівля обласної військової адміністрації в самому серці міста.

Під час ранкової атаки ворожа керована авіабомба (КАБ) завдала значних руйнувань будівлі обласної адміністрації.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.