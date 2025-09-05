Россияне дроном убили депутата Херсонского облсовета и фермера Александра Гордиенко

Российские войска ударным беспилотником атаковали автомобиль депутата Херсонского облсовета Александра Гордиенко, от полученных травм политик и бизнесмен погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОГА Александра Прокудина и"Мост".
"Утром российский дрон оборвал жизнь фермера Александра Гордиенко. Враг коварно атаковал машину, в которой он работал в поле", - отметил Прокудин.
По его словам, Александр Гордиенко имел более тридцатилетний опыт в сельском хозяйстве. Он был владельцем фермерского хозяйства "Гордиенко" и возглавлял областную ассоциацию фермеров и частных землевладельцев.
"Никакие заминирования, вражеские обстрелы или атаки не заставили его оставить дело жизни. Он до последнего оставался на родной земле и работал для Херсонщины", - добавил глава ОВА.
До полномасштабного вторжения его хозяйство базировалось в Бериславе. После деоккупации правобережья Херсонщины он самостоятельно разминировал сотни гектаров полей, откуда вывез несколько тысяч противотанковых мин. Со временем, чтобы продолжить работы на земле, Гордиенко неоднократно спасал от обстрелов технику и работников.
Российские войска с начала полномасштабного вторжения обстреливают Херсон и область из артиллерии и дронов.
Так, недавно российские войска атаковали с беспилотника гражданский автомобиль, который ехал по трассе в Бериславском районе. В результате взрыва погибли два человека. Также в тот же день захватчики накрыли артиллерийским огнем Чернобаевку Херсонской области. В результате атаки погибла местная жительница, полностью уничтожен ее дом.
Также сообщалось, что оккупанты три дня подряд наносили удары по Островскому мосту корректируемыми авиабомбами. После этого местные власти расширили зону эвакуации для жителей микрорайонов Корабел, Янтарный-1, Янтарный-2 и всех улиц, расположенных ниже к Днепру.
После российских атак на Островской мост в Херсоне расширили зону эвакуации. Обязательной эвакуации подлежат семьи с детьми в микрорайонах Корабел, Янтарный-1, Янтарный-2, а также на всех улицах, расположенных ниже к Днепру.