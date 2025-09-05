Россияне дроном убили депутата Херсонского облсовета и фермера Александра Гордиенко

"Утром российский дрон оборвал жизнь фермера Александра Гордиенко. Враг коварно атаковал машину, в которой он работал в поле", - отметил Прокудин.

По его словам, Александр Гордиенко имел более тридцатилетний опыт в сельском хозяйстве. Он был владельцем фермерского хозяйства "Гордиенко" и возглавлял областную ассоциацию фермеров и частных землевладельцев.

"Никакие заминирования, вражеские обстрелы или атаки не заставили его оставить дело жизни. Он до последнего оставался на родной земле и работал для Херсонщины", - добавил глава ОВА.

До полномасштабного вторжения его хозяйство базировалось в Бериславе. После деоккупации правобережья Херсонщины он самостоятельно разминировал сотни гектаров полей, откуда вывез несколько тысяч противотанковых мин. Со временем, чтобы продолжить работы на земле, Гордиенко неоднократно спасал от обстрелов технику и работников.