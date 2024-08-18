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Люди оказались в ловушке. Россия ударила по дому в Херсонской области (видео)

Херсонская область, Воскресенье 18 августа 2024 15:46
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Люди оказались в ловушке. Россия ударила по дому в Херсонской области (видео) Фото: россияне атаковали Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 18 августа, российские военные в очередной раз нанесли удар по гражданской инфраструктуре Херсонской области. Из-за вражеской атаки люди оказались в ловушке в собственном доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

"Сегодня утром оккупанты атаковали населенный пункт в пригороде Херсона", - сообщили правоохранители.

По данным полиции, вражеский снаряд попал в жилой дом в котором были заблокированы два человека. В результате попадания начался пожар.

"Спасатели прибыли вовремя и ликвидировали пожар", - добавили в МВД.

Напомним, вчера российские захватчики ударили по критической инфраструктуре в Херсонской области. Под вражеским ударом оказались учебные заведения и дома.

В то же время мы сообщали, что за день до этого Служба безопасности Украины в Херсоне успешно провела спецоперацию, в ходе которой были задержаны трое участников агентурной сети ФСБ России.

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