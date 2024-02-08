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Россияне дроном атаковали автомобиль возле Берислава: погибли два человека

Херсонская область, Четверг 08 февраля 2024 17:35
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Россияне дроном атаковали автомобиль возле Берислава: погибли два человека Архивное фото: Россияне дроном атаковали автомобиль возле Берислава (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 8 февраля, с помощью дрона атаковала автомобиль возле Берислава Херсонской области. В результате этого погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Удар по автомобилю

Около 16:00 на автодороге недалеко от города Берислав правоохранители обнаружили горящий автомобиль, внутри которого есть тела двух погибших людей.

Россияне дроном атаковали автомобиль возле Берислава: погибли два человека

Фото: Последствия удара (facebook.com/pho.gov.ua)

"Предположительно в транспорт попал дрон-камикадзе. Другие подробности происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Другой обстрел

В больницу доставлен 58-летний мужчина, который получил травму в результате обстрела Белозерской громады.

В момент атаки мужчина пытался добраться до укрытия.

Начато расследование

Прокуроры совместно с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Вчера россияне атаковали населенные пункты Херсонского района. В результате ударов три человека получили ранения.

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