Росіяни дроном атакували автомобіль біля Берислава: загинуло двоє людей

Російська армія сьогодні, 8 лютого, за допомогою дрона атакувала автомобіль біля Берислава Херсонської області. Унаслідок цього загинуло двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру .

Удар по автомобілю

Близько 16:00 на автодорозі неподалік міста Берислав правоохоронці виявили палаючий автомобіль, усередині якого є тіла двох загиблих людей.

Фото: Наслідки удару (facebook.com/pho.gov.ua)

"Імовірно в транспорт влучив дрон-камікадзе. Інші подробиці події встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Інший обстріл

До лікарні доправлено 58-річного чоловіка, який отримав травму внаслідок обстрілу Білозерської громади.

У момент атаки чоловік намагався дістатися до укриття.

Розпочато розслідування

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають усіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Вчора росіяни атакували населені пункти Херсонського району. Внаслідок ударів троє людей отримали поранення.