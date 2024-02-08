ua en ru
Чт, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни дроном атакували автомобіль біля Берислава: загинуло двоє людей

Херсонська область, Четвер 08 лютого 2024 17:35
UA EN RU
Росіяни дроном атакували автомобіль біля Берислава: загинуло двоє людей Архівне фото: Росіяни дроном атакували автомобіль біля Берислава (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 8 лютого, за допомогою дрона атакувала автомобіль біля Берислава Херсонської області. Унаслідок цього загинуло двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Удар по автомобілю

Близько 16:00 на автодорозі неподалік міста Берислав правоохоронці виявили палаючий автомобіль, усередині якого є тіла двох загиблих людей.

Росіяни дроном атакували автомобіль біля Берислава: загинуло двоє людей

Фото: Наслідки удару (facebook.com/pho.gov.ua)

"Імовірно в транспорт влучив дрон-камікадзе. Інші подробиці події встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Інший обстріл

До лікарні доправлено 58-річного чоловіка, який отримав травму внаслідок обстрілу Білозерської громади.

У момент атаки чоловік намагався дістатися до укриття.

Розпочато розслідування

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають усіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Вчора росіяни атакували населені пункти Херсонського району. Внаслідок ударів троє людей отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсонська область Війна в Україні
NEWS
"Кожна вулиця просякнута болем і жахом". Головне з розслідування HRW про Маріуполь та провину Путіна
"Кожна вулиця просякнута болем і жахом". Головне з розслідування HRW про Маріуполь та провину Путіна
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити