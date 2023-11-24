RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне дронами атаковали Харьковскую область: поврежден объект инфраструктуры

Фото: россияне дронами атаковали Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в четверг, 23 ноября, атаковали дронами-камикадзе село Александровка в Харьковской области. В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"За прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области", - сообщил Синегубов.

В частности, в результате удара БПЛА по селу Александровка Богодуховского района поврежден инфраструктурный объект.

Также в селе Куриловка Купянского района повредили четыре частных дома, гараж и хозяйственные постройки. А в селе Новоосиново Купянского района повреждено частное домовладение.

В Казачьей Лопани Харьковского района повреждены четыре частных дома и хозяйственные постройки.

Кроме того, под огнем врага находились Купянск, Волчанск, Двухлетняя Синьковка, Гранов и другие населенные пункты.

Обстрелы Харьковской области

Российские оккупанты захватили приграничные районы Харьковской области в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью прошлого года украинские военные освободили почти всю территорию Харьковской области. Однако, после деоккупации россияне ежедневно обстреливают Харьковскую область.

Недавно оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли Купянск-Узловой. В результате атаки погиб мужчина.

Также российская армия сбросила взрывчатку на автомобиль полиции в Харьковской области. В этот момент правоохранители ехали задерживать коллаборантов.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харковатака дроновВойна России против Украины