Росіяни дронами атакували Харківську область: пошкоджено об’єкт інфраструктури

"Минулої доби ворог обстріляв щонайменше 14 населених пунктів Харківської області", - повідомив Синєгубов.

Зокрема, внаслідок удару БПЛА по селу Олександрівка Богодухівського району пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Також у селі Курилівка Куп'янського району пошкодили чотири приватні будинки, гараж та господарчі споруди. А у селі Новоосинове Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння.

У Козачій Лопані Харківського району пошкоджено чотири приватні будинки та господарчі споруди.

Крім того, під вогнем ворога перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна Синьківка, Гранів та інші населені пункти.

Обстріли Харківської області

Російські окупанти захопили прикордонні райони Харківської області у перші тижні повномасштабного вторгнення.Восени минулого року українські військові звільнили майже всю територію Харківської області. Проте після деокупації росіяни щоденно обстрілюють Харківську область.

Нещодавно окупанти з РСЗВ "Ураган" обстріляли Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Також російська армія скинула вибухівку на автомобіль поліції у Харківській області. У цей момент правоохоронці їхали затримувати колаборантів.