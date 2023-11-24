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Россияне дронами атаковали Харьковскую область: поврежден объект инфраструктуры

Харьковская область, Пятница 24 ноября 2023 08:34
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Россияне дронами атаковали Харьковскую область: поврежден объект инфраструктуры Фото: россияне дронами атаковали Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в четверг, 23 ноября, атаковали дронами-камикадзе село Александровка в Харьковской области. В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"За прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области", - сообщил Синегубов.

В частности, в результате удара БПЛА по селу Александровка Богодуховского района поврежден инфраструктурный объект.

Также в селе Куриловка Купянского района повредили четыре частных дома, гараж и хозяйственные постройки. А в селе Новоосиново Купянского района повреждено частное домовладение.

В Казачьей Лопани Харьковского района повреждены четыре частных дома и хозяйственные постройки.

Кроме того, под огнем врага находились Купянск, Волчанск, Двухлетняя Синьковка, Гранов и другие населенные пункты.

Обстрелы Харьковской области

Российские оккупанты захватили приграничные районы Харьковской области в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью прошлого года украинские военные освободили почти всю территорию Харьковской области. Однако, после деоккупации россияне ежедневно обстреливают Харьковскую область.

Недавно оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли Купянск-Узловой. В результате атаки погиб мужчина.

Также российская армия сбросила взрывчатку на автомобиль полиции в Харьковской области. В этот момент правоохранители ехали задерживать коллаборантов.

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