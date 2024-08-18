ua en ru
Пн, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне до сих пор не могут потушить пожар на атакованной ГУР нефтебазе в Ростовской области

Воскресенье 18 августа 2024 23:53
UA EN RU
Россияне до сих пор не могут потушить пожар на атакованной ГУР нефтебазе в Ростовской области Фото: Пожар на атакованной дронами нефтебазе в Пролетарске Ростовской области (t.me/astrapress)
Автор: Вадим Ребрина

По состоянию на 20:00 18 августа продолжалось тушение пожара на нефтебазе "ФГКУ комбинат "Кавказ" в Пролетарске Ростовской области РФ, атакованной украинскими дронами-камикадзе в ночь на воскресенье. Были задействованы три пожарных поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора области Василия Голубева в Telegram.

"Продолжается тушение пожара на промскладе в Пролетарске. Задействованы все необходимые силы и средства, в том числе три пожарных поезда", - написал губернатор.

Он сообщил, что на месте находится его заместитель, координирующий взаимодействие всех служб.

По словам Голубева, на территории Пролетарского района введен режим повышенной готовности.

Также чиновник уверяет, что угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствуют.

Напомним, в ночь на 18 августа была поражена нефтебаза "ФГКУ комбинат "Кавказ", расположенная в Пролетарске Ростовской области. По данным источников РБК-Украина, это была операция Главного управления разведки Минобороны".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Силы обороны ударили по комбинату "Кавказ" в Ростовской области
Силы обороны ударили по комбинату "Кавказ" в Ростовской области
DAILY
Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении