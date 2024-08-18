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Росіяни досі не можуть загасити пожежу на атакованій ГУР нафтобазі у Ростовській області

Неділя 18 серпня 2024 23:53
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Росіяни досі не можуть загасити пожежу на атакованій ГУР нафтобазі у Ростовській області Фото: Пожежа на атакованій дронами нафтобазі у Пролетарську Ростовської області (t.me/astrapress)
Автор: Вадим Ребрина

Станом на 20:00 18 серпня тривало гасіння пожежі на нафтобазі "ФДКУ комбінат "Кавказ" у Пролетарську Ростовської області РФ, атакованій українськими дронами-камікадзе в ніч на неділю. Було задіяно три пожежні потяги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора області Василя Голубєва у Telegram.

"Триває гасіння пожежі на промскладі у Пролетарську. Задіяні всі необхідні сили та засоби, у тому числі три пожежні потяги", - написав губернатор.

Він повідомив, що на місці знаходиться його заступник, котрий координує взаємодію всіх служб.

За словами Голубєва, на території Пролетарського району запроваджено режим підвищеної готовності.

Також чиновник запевняє, що загрози поширення вогню на житлові будинки та сусідні об'єкти немає.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня було уражено нафтобазу "ФДКУ комбінат "Кавказ", що розташована в Пролетарську Ростовської області. За даними джерел РБК-Україна, це була операція Головного управління розвідки Міноборони.

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