В Измаиле раздались взрывы из-за атаки "Шахедов"

В городе Измаил Одесской области в ночь на 27 сентября прогремели взрывы. На юге региона фиксировались вражеские ударные беспилотники типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Одеса ".

Взрывы в Измаиле были слышны около 02.33.

Добавим, в командовании Воздушных сил ВСУ информировали, что "Шахеды" были замечены на юге Одесской области, где и расположен город Измаил.

Между тем, местные паблики и мониторинговые группы пишут о работе ПВО в районе Измаила.



Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что российская армия вечером 26 сентября запустила несколько групп дронов-камикадзе по Украине для очередной воздушной атаки. Так, в некоторых областях была объявлена тревога из-за угрозы "Шахедов".

Добавим также, что мониторинговые паблики сообщали об около 10 дронов-камикадзе противника, подлетающих к Измаилу.