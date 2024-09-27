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В Измаиле раздались взрывы из-за атаки "Шахедов"

Измаил, Пятница 27 сентября 2024 02:46
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В Измаиле раздались взрывы из-за атаки "Шахедов" Фото: в Измаиле были слышны взрывы на фоне атаки "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В городе Измаил Одесской области в ночь на 27 сентября прогремели взрывы. На юге региона фиксировались вражеские ударные беспилотники типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Одеса".

Взрывы в Измаиле были слышны около 02.33.

Добавим, в командовании Воздушных сил ВСУ информировали, что "Шахеды" были замечены на юге Одесской области, где и расположен город Измаил.

В Измаиле раздались взрывы из-за атаки &quot;Шахедов&quot;

Между тем, местные паблики и мониторинговые группы пишут о работе ПВО в районе Измаила.

В Измаиле раздались взрывы из-за атаки &quot;Шахедов&quot;
Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что российская армия вечером 26 сентября запустила несколько групп дронов-камикадзе по Украине для очередной воздушной атаки. Так, в некоторых областях была объявлена тревога из-за угрозы "Шахедов".

Добавим также, что мониторинговые паблики сообщали об около 10 дронов-камикадзе противника, подлетающих к Измаилу.

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Измаил Взрывы Атака дронов
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