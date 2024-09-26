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Враг запустил ударные дроны с юга: в ряде областей Украины объявили тревогу

Четверг 26 сентября 2024 23:10
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Враг запустил ударные дроны с юга: в ряде областей Украины объявили тревогу Фото: в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В некоторых областях Украины поздно вечером 26 сентября была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой вражеских ударных беспилотников, запущенных противником с южного направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Военные предупредили о возможной работе сил и средств противовоздушной обороны из-за дронов-камикадзе российских захватчиков в регионах, где фиксируется угроза.

"Внимание! Херсонская и Николаевская область - угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО", - говорится в заявлении Воздушных сил.

Кроме того, военные позже сообщили об аналогичной угрозе и для Днепропетровской области, где также возможна боевая работа из-за "Шахедов".

Добавим, что в Воздушных силах также информировали о ракетной опасности для Сумской, Харьковской и Донецкой облей.

Где сейчас объявлена воздушная тревога:

Враг запустил ударные дроны с юга: в ряде областей Украины объявили тревогу

Воздушные атаки РФ по Украине

Напомним, российские захватчики наносят воздушные удары по населенным пунктам Украины практически регулярно. Так, например, минувшей ночью оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине, выпустив 6 ракет и 78 "Шахедов". Силы ПВО ВСУ уничтожили большинство вражеских целей.

Детальнее о последствиях ночной атаки в ночь на 26 сентября - читайте в материале РБК-Украина.

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ПВО Воздушная тревога Атака дронов
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