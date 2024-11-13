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В Киеве работает ПВО из-за ракетной атаки, раздались взрывы

Киев, Среда 13 ноября 2024 07:30
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В Киеве работает ПВО из-за ракетной атаки, раздались взрывы Фото: в Киеве раздались взрывы из-за ракетной атаки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве сегодня утром, 13 ноября, раздались взрывы. В столице ведется работа сил и средств противовоздушной обороны из-за вражеской ракетной атаки.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко и Киевскую городскую военную администрацию.

Взрывы в столице было слышно около 07.20, и позже еще. Перед этим фиксировалось движение вражеской ракеты в сторону Киева.

Представители столичных властей информировали о работе ПВО из-за воздушной атаки противника.

"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" - написал Кличко в своем Telegram.

Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что воздушная тревога в столице продолжается, информировал о боевой работе защитников неба, и призвал жителей Киева находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Позже в Воздушных силах заявили, что в сторону Киева летит еще одна вражеская ракета.

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Киев ПВО Взрывы Ракетная атака
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