Враг продвинулся в Курской области, возле Торецка и Курахово: карты ISW

На фронте в Украине фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Торецка и Курахово Донецкой области. Кроме того, войска РФ продвинулись также в Курской области.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны ( ISW ).

Операция ВСУ в России

Российские войска недавно продвинулись юго-восточнее Коренево в Курской области во время многоволновой механизированной атаки размером в батальон.

Геолокационные кадры, опубликованные 11 ноября, показывают, что войска РФ продвинулись во время механизированной атаки к юго-востоку от Новоивановки (юго-восточнее Коренево).

Одна из украинских бригад, отражавшая российский механизированный штурм, сообщила, что войска РФ атаковали с применением 29 единиц бронетехники пятью волнами, а ВСУ уничтожили 18 из 29 машин врага.

Дополнительные геолокационные кадры от 11 и 12 ноября указывают на то, что войска РФ продвинулись в пределах и северо-западнее Плехово, и юго-западнее Погребков.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска также недавно продвинулись вблизи Дарьино (юго-восточнее Коренево) и якобы оттеснили ВСУ с позиций возле Марьевки (севернее Суджи), но в ISW не нашли подтверждения.

Российские блогеры утверждали, что ВСУ якобы совершили неудачный штурм с применением бронетехники вблизи н.п. Кремяное.

Бои продолжались в районе Дарьино, Николаево-Дарьино, Новоивановки, Леонидово, Орловки и Малой Локни.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 12 ноября заявил, что украинский беспилотник нанес удар по нефтебазе возле Старого Оскола и спровоцировал пожар нефтецистерны. Российский чиновник утверждал, что пожар был оперативно потушен.

11 и 12 ноября в украинской и российской разведках заявили, что недавно неизвестные уничтожили вертолет РФ со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Московской области.

11 ноября в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили, что в ночь на 10 ноября неизвестные подожгли российский вертолет Ми-24 на аэродроме "Клин 5" в Московской области.

В ГУР сообщили, что вертолет принадлежит российской 92-й эскадрилье 344-го центра боевого применения и переподготовки (ВКС РФ).

11 ноября в ФСБ РФ заявили, что якобы сорвали намерение ГУР по похищению вертолета, хотя 12 ноября пресс-секретарь ГУР Андрей Юсов опроверг эти заявления, и назвал российские сообщения "информационной операцией".

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики продолжали наступательные действия вблизи Волчанска Харьковской области 11 и 12 ноября, но не продвинулись.

12 ноября российский "военкор" заявил, что возле дачного района Липцы продолжаются бои.

Заместитель командира украинского батальона, действовавший на Харьковском направлении, 11 ноября заявил, что ситуация в районе Липцев и Глубокого остается стабильной.

Операция РФ №2 - Луганская область

12 ноября российские оккупанты продолжали наступление на рубеже Купянск - Сватово - Кременная, но не продвинулись.

12 ноября российские источники утверждали, что войска РФ заняли позиции в окрестностях Тернов (к северо-западу от Кременной) и продвинулись к центральной части Тернов, но в ISW не нашли подтверждения.

Представитель бригады ВСУ, действующей на Лиманском направлении, заявил, что российские оккупанты экономно используют военную технику, как правило, раз в две недели, и в основном ведут на этом направлении удары пехотой.

Сообщается, что российские захватчики продолжали наступать у Кондрашовки, Колесниковки, Кругляковки, Загрызово, в направлении Лозовой, вблизи Грековки и Новомихайловки, в направлении Новоплатоновки, около Невского и Тернов, вблизи Торского и возле Серебрянки 11 и 12 ноября.

Операция РФ №3 - Донецкая область

11 и 12 ноября российские оккупанты продолжали штурмы юго-восточнее Северского в районе Выемки, но не продвинулись.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска якобы отбили несколько украинских контратак в восточной части Белогоровки (к северо-востоку от Северска).

12 ноября войска РФ продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, но продвижения не было.

Российский блогер повторил утверждение, что войска РФ продвигаются в т.г. Ступочки (южнее Часового Яра), но в ISW до сих пор наблюдают лишь геолокационные доказательства, позволяющие оценить, что оккупанты находятся примерно в 2,5 км от населенного пункта.

11 и 12 ноября российские захватчики атаковали под Часовым Яром.

Войска РФ недавно продвинулись в пределах Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 10 и 11 ноября, показывают, что оккупанты продвинулись по улице Дзержинского в восточной части Торецка, и по улице Дружбы в центре города.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись дальше в центре Торецка, чем указывает геолокация кадров.

11 и 12 ноября российские захватчики вели наступательные операции под самим Торецком и в районе Щербиновки.

Сообщается, что 12 ноября российские оккупанты продвинулись на Покровском направлении, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские блоггеры утверждали, что путинские войска продвинулись в южной части Петровки, северо-восточнее Юровки и в 3 км к югу от Новоалексеевки. Однако в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Войска РФ наступали в районе н.п. Луч и Миролюбовка, возле Лисовки, Селидового, Григорьевки, Крутого Яра, Пустынки, в районе Петровки и Новоалексеевки и в сторону Украинки 11 и 12 ноября.

Российский источник ISW утверждал, что ВСУ будто бы безуспешно контратаковали между Сухим Яром и Крутым Яром.

Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, 11 ноября сообщил, что артиллерия ВСУ и удары беспилотников заставляют оккупантов использовать меньше техники во время штурма, а пехота врага в основном передвигается пешком небольшими группами.

Сообщается, что 12 ноября войска РФ продвинулись в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска захватили Ровнополь и Макаровку, и продвинулись юго-западнее Новодаровки. Однако отдельные блогеры заявляли, что сообщения о захвате россиянами Ровнополя и Новодаровки - преждевременны.

11 и 12 ноября войска РФ вели наступательные действия вблизи Макаровки, Новодаровки и Ровнополя.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ атакуют вблизи Ровнополя, Новодаровки и Гуляйполя, чтобы не дать ВСУ передислоцироваться в направлении Курахово.

Спикер Таврической группировки войск ВСУ полковник Владислав Волошин 12 ноября заявил, что оккупанты ведут активное наступление на Времивском направлении пехотой при огневой поддержке и бронетехнике.

"Южная ось"

11 и 12 ноября российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись юго-восточнее Гуляйполя в районе Марфополя, хотя в ISW не нашли визуального подтверждения этого заявления.

11 и 12 ноября российские оккупанты продолжали наступать на западе Запорожской области севернее Работино вблизи Новоандреевки.

Оккупационный "чиновник" Запорожской области Владимир Рогов 11 и 12 ноября заявил, что ВСУ якобы готовятся нанести удар по дамбе в Васильевке, чтобы замедлить потенциальное продвижение войск РФ в направлении города Запорожья. Между тем эксперты ISW не заметили, чтобы другие источники делали подобные заявления.

11 и 12 ноября продолжались позиционные бои на Днепровском направлении в восточной части Херсонской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 12 ноября рассказали, что с начала суток на фронте произошло 156 боев.

Также в Силах обороны Украины отметили, что на Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий, и здесь за день потери российских оккупантов составили 445 военных.