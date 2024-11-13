В Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за комбинированной атаки

В Киеве ранним утром 13 ноября, а также во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Впоследствии тревога охватила всю территорию страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию ( КГВА ), карту тревог и Воздушные силы ВСУ .

Сирена об угрозе вражеских воздушных атак раздалась в столице около 06.36.

Жителей Киева просят немедленно направляться к укрытиям, и оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о движении группы ударных беспилотников противника в сторону Киева через Бровары.

Позже военные рассказали, что ракета врага направлялась в сторону Киевской области из Черниговской области.

Впоследствии тревога охватила всю территорию страны.

Позже военные рассказали, что ракета меняет курс в направлении Полтавской области. Но уточнили позже, что враждебная цель продолжает движение на севере Черкасской области - курс юго-западный.

Как заявил начальник КГВА Сергей Попко, воздушная тревога связана с ракетной опасностью из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

Военные рассказали, что ракета движется в сторону Киева. Позже в Воздушных силах заявили, что в сторону Киева летит еще одна вражеская ракета. В Киеве идет работа ПВО, были слышны взрывы.

Комбинированная воздушная атака

Напомним, ранее этой ночью в Воздушных силах ВСУ заявили, что в России был зафиксирован взлет нескольких 6 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, являющихся носителями ракет. Военные добавили, что ориентировочно мероприятие вражеской авиации в районе пусковых рубежей ожидалось в 5:00.

Вместе с тем в Воздушных силах не подтверждали, что российские "Тушки" совершили ракетные запуски по Украине.

А ближе к шести утра военные заявили о ракетной опасности с юга.

Добавим, что в эту ночь над разными областями Украины фиксируются ударные беспилотники, которые оккупанты запустили для воздушной атаки еще с вечера накануне.

Кроме того, добавим, что в акватории Черного и Азовского морей российские ракетоносители не были зафиксированы.