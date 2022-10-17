ua ru
Пн, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне достают со складов зенитные установки 70-летней давности (видео)

Новина українською →
Понедельник 17 октября 2022 22:13
Россияне достают со складов зенитные установки 70-летней давности (видео) Иллюстративное фото: россияне достают со складов зенитные установки 70-летней давности (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Российские войска получают со своих складов зенитные установки АЗП-57. Их разработали еще в 1950-х годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Twitter.

"Встреча на перекрестке. Пока украинская армия осваивает IRIS-T, NASAMS, Aspide, террористическое государство получает со своих складов зенитные установки 70-летней давности АЗП-57. Украина уверенно шагает в будущее. Империя возвращается туда, где ей и место - в прошлое", - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска стали использовать в Украине расконсервированные танки Т-62. Им как минимум 45 лет.

Также мы писали, что для ударов по территории Украины Россия использует советские ракеты Х-22.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Военная техника Война России против Украины
NEWS
Иран стал соучастником военных преступлений России, - МИД Украины
Иран стал соучастником военных преступлений России, - МИД Украины
DAILY
Бунт против Путина. Когда в России свергнут диктатора и что это изменит для Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Бунт против Путина. Когда в России свергнут диктатора и что это изменит для Украины