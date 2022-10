Росіяни дістають зі складів зенітні установки 70-річної давності (відео)

"Зустріч на перехресті. Поки українська армія освоює IRIS-T, NASAMS, Aspide, терористична держава отримує зі своїх складів зенітні установки 70-річної давності АЗП-57. Україна впевнено крокує в майбутнє. Імперія повертається туди, де їй і місце - в минуле", - наголошують у відомстві.

Meeting at the crossroads.

