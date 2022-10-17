Росіяни дістають зі складів зенітні установки 70-річної давності (відео)
Російські війська одержують зі своїх складів зенітні установки АЗП-57. Їх розробили ще у 1950-х роках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Twitter.
"Зустріч на перехресті. Поки українська армія освоює IRIS-T, NASAMS, Aspide, терористична держава отримує зі своїх складів зенітні установки 70-річної давності АЗП-57. Україна впевнено крокує в майбутнє. Імперія повертається туди, де їй і місце - в минуле", - наголошують у відомстві.
Meeting at the crossroads.— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 17, 2022
While #UAarmy є mastering IRIS-T, NASAMS, Aspide, terrorista state is get 70 year-old AZP-57 anti-aircraft guns з його warehouses.
Ukraine confidently stepping в future. The empire is returning to where it belongs - in the past. pic.twitter.com/t5mOi4nSZ1
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська почали використовувати в Україні розконсервовані танки Т-62. Їм щонайменше 45 років.
Також ми писали, що для ударів територією України Росія використовує радянські ракети Х-22.
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