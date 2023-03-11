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Оккупанты из "Ураганов" обстреляли Донецкую область: есть погибший и раненые

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Донецкая область, Суббота 11 марта 2023 16:55
Оккупанты из "Ураганов" обстреляли Донецкую область: есть погибший и раненые Фото: Оккупанты из "Ураганов" обстреляли Донецкую область (воен ТВ)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 11 марта, российские военные из артиллерии и "Ураганов" обстреляли Донецкую область. В результате вражеской атаки есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

"Вооруженные силы РФ совершили серию ударов из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня "Ураган" по Константиновке, селам Николаевка Краматорского района и Максимильяновка Покровского района", - говорится в сообщении.

В результате попаданий по жилым кварталам погиб 52-летний мужчина и еще четверо граждан в возрасте от 42 до 62 лет получили телесные повреждения разной степени тяжести. В настоящее время им предоставляется квалифицированная медицинская помощь, один из раненых мужчин находится в критическом состоянии.

"В эпицентрах атак оккупантов оказались частные и многоквартирные жилые дома, некоторые дома выгорели дотла. Претерпели значительных разрушений и повреждений хозяйственные сооружения, транспортные средства и объекты гражданской инфраструктуры", - добавили в прокуратуре.

Напомним, что в пятницу, 10 марта, в Славянске (Донецкая область) раздался мощный взрыв.

Российские оккупанты в пятницу, 10 марта, массированно обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате атаки ранен.

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