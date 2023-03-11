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Россияне в очередной раз обстреляли Сумскую область: под ударом оказались две общины

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Сумская область, Суббота 11 марта 2023 22:23
Россияне в очередной раз обстреляли Сумскую область: под ударом оказались две общины Фото: россияне обстреляли Сумскую область (facebook com mod mil rus)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 11 марта, россияне обстреляли две общины Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

В течение дня россияне совершили обстрелы территорий 2 общин области: Белопольской и Великописаревской. В общей сложности было зафиксировано 11 прилетов и 7 пулеметных очередей.

По Белопольской общине россияне совершили гранатометный обстрел, в результате которого было зафиксировано 6 прилетов. Также били из минометов - 5 прилетов.

Великописаревскую общину россияне обстреляли из пулеметов. В общей сложности было выпущено 7 очередей.

"Без потерь и разрушений", - сообщили в администрации.

Напомним, сегодня оккупанты из "Ураганов" обстреляли Донецкую область, в результате чего погиб и ранен.

Кроме того, сегодня российские оккупанты ударили ракетами по Запорожью. Попали по критической инфраструктуре. В сети уже появилось фото последствий.

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