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Росіяни в чергове обстріляли Сумську область: під ударом опинились дві громади

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Сумська область, Субота 11 березня 2023 22:23
Росіяни в чергове обстріляли Сумську область: під ударом опинились дві громади Фото: росіяни обстріляли Сумську область (facebook com mod mil rus)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 11 березня, росіяни обстріляли дві громади Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій 2 громад області: Білопільської та Великописарівської. Загалом було зафіксовано 11 прильотів та 7 кулеметних черг.

По Білопільській громаді росіяни здійснили гранатометний обстріл, в результаті якого було зафіксовано 6 прильотів. Також били з мінометів - 5 прильотів.

Великописарівську громаду росіяни обстріляли з кулеметів. Загалом було випущено 7 черг.

"Без втрат та руйнувань", - повідомили в адміністрації.

Нагадаємо, сьогодні окупанти з "Ураганів" обстріляли Донецьку область, в результаті чого є загиблий і поранені.

Крім того, сьогодні російські окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю. Влучили по критичній інфраструктурі. В мережі вже з'явилось фото наслідків.

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