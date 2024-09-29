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Россияне из-за безумных потерь вынуждены ходить в штурмы на "Нивах", - десантники

Фото: ВСУ показали, как уничтожают российскую пехоту (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские кафиры из-за огромных потерь в технике вынуждены передвигаться к линии фронта на отечественном автопроме. Однако от рубежа пехота продвигается пешком.

"После проваленных атак и безумных потерь в бронетехнике оккупантам приходится выезжать на штурмы уже на "гордости" своего автопрома - на несчастных "Нивах", - отметили украинские военные.

В бригаде заметили, что россияне подвозят штурмовые группы к рубежу атаки, а дальше пехота продвигается пешком.

"Впрочем, наши аэроразведчики вовремя обнаруживают оккупантов и уничтожают их вместе с этим металлоломом еще далеко на подступах", - отметили военные.

На кадрах видео видны отражения очередных российских штурмов и эффектная ликвидация самих захватчиков с помощью ударных дронов.

Ситуация на фронте 29 сентября

Напомним, Генштаб сегодня вечером сообщил, что сейчас на фронте остается 2 самых горячих направления. Подробнее о ситуации можно узнать в своде Генерального штаба.

Кроме того, мы сообщали, что российские оккупанты сегодня второй раз за три дня атаковали дронами вокзал в Сумской области.

В то же время РБК-Украина показывала, как украинские военные отбили мотоштурм россиян.

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