Россияне из-за безумных потерь вынуждены ходить в штурмы на "Нивах", - десантники

Российские кафиры из-за огромных потерь в технике вынуждены передвигаться к линии фронта на отечественном автопроме. Однако от рубежа пехота продвигается пешком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 79 отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду.
"После проваленных атак и безумных потерь в бронетехнике оккупантам приходится выезжать на штурмы уже на "гордости" своего автопрома - на несчастных "Нивах", - отметили украинские военные.
В бригаде заметили, что россияне подвозят штурмовые группы к рубежу атаки, а дальше пехота продвигается пешком.
"Впрочем, наши аэроразведчики вовремя обнаруживают оккупантов и уничтожают их вместе с этим металлоломом еще далеко на подступах", - отметили военные.
На кадрах видео видны отражения очередных российских штурмов и эффектная ликвидация самих захватчиков с помощью ударных дронов.
Напомним, Генштаб сегодня вечером сообщил, что сейчас на фронте остается 2 самых горячих направления. Подробнее о ситуации можно узнать в своде Генерального штаба.
Кроме того, мы сообщали, что российские оккупанты сегодня второй раз за три дня атаковали дронами вокзал в Сумской области.
В то же время РБК-Украина показывала, как украинские военные отбили мотоштурм россиян.
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