Россияне на мопедах штурмовали позиции 30-й бригады: чем это закончилось (видео)
Россияне хотели совершить "мопедный" штурм. Однако не рассчитали и потеряли большинство команды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.
Украинские военные объяснили, что россияне пытались сменить "мопедный" штурм позиции 30 бригады на трассе Е-40.
"Дичали задействовали от 10 до 14 мотоциклов, из них 8 было уничтожено вместе с наездниками!", - заявил бригады.
Ситуация на фронте 29 сентября
Напомним, что по данным Генштаба на данный момент самыми активными остаются 2 направления. Подробнее о ситуации можно узнать в сводке Генерального штаба.
Кроме того, мы сообщали, что российские оккупанты сегодня второй раз за три дня атаковали дронами вокзал в Сумской области.
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