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На фронте произошло 68 боев, почти половина из них в двух направлениях, - Генштаб

Воскресенье 29 сентября 2024 19:00
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На фронте произошло 68 боев, почти половина из них в двух направлениях, - Генштаб Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня с начала суток по состоянию на 16:00 на фронте произошло 68 боевых столкновений. Почти половина из них на Покровском и Кураховском направлениях, где враг активно атакует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по Кучеровке, Шалыгиному, Ободам, Эсмане, Студенко и Ревякиному.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении произошло одно боестолкновение. Противник штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений около Волчанска. Также захватчики нанесли два авиаудара по Волчанску и Муравскому.

На Купянском направлении с начала суток шли шесть боев. Враг проводил наступательные действия возле Вишневого, Кучеровки, Кругляковки и Лозовой. В настоящее время продолжаются две атаки окупантов.

На Лиманском направлении произошло семь боевых столкновений. Противник штурмовал неподалеку от Макеевки, Заречного, Белогоровки и Невского, где продолжается бой. Кроме того, захватчики запустили шесть НАРов в район Новоегоровки.

На Краматорском направлении произошло четыре боя. Войска России пытались штурмовать наши позиции у Часов Яра и Белой Горы, где до сих пор продолжается одна атака. К тому же захватчики запустили 18 НАРов по Часов Яру.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций недалеко от Щербиновки, Торецка и Нелиповки. Половина боев завершена, три - продолжаются. Также авиация агрессора сбросила КАБ около Катериновки и Торецка, а также запустила 24 НАРа по Дружбе.

На Покровском направлении противник совершил 13 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Новоторецкое, Николаевка, Лисовка и Селидово. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск России и отразили 11 атак, два боя - продолжаются. Потери врага на этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 17 раз вблизи Цукурино, Александрополя, Георгиевки, Богоявленки, Екатериновки и Константиновки. Тринадцать попыток продвинуться отражено, четыре - еще продолжаются.

На Времивском направлении противник 11 раз штурмовал наши позиции возле Угледара, Богоявленки, Екатериновки и Елизаветовки. Девять боев завершено, два - до сих пор продолжаются. Кроме этого, привлекая авиацию, захватчики били НАРами в районы населенных пунктов Ровнополье, Новодаровка и Золотая Нива.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения. Враг проводил наступательные действия в районе Новоданиловки. Также противник нанес три авиационных удара по Запорожью и Малой Токмачке.

На других направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений.

Напомним, что за прошедшие сутки с 28 на 29 октября Россия потеряла в войне против Украины 1170 солдат. Также в результате работы Сил обороны Украины враг потерял 62 артиллерийские системы и 38 боевых бронированных машин.

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