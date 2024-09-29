Росіяни через шалені втрати змушені ходити в штурми на "Нивах", - десантники

Російські окупанти через величезні втрати в техніці змушені пересуватись до лінії фронту на вітчизняному автопромі. Однак від рубежа піхота просувається пішки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 79 окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду.
"Після провалених атак і шалених втрат у бронетехніці окупантам доводиться виїжджати на штурми вже на "гордості" свого автопрому - на нещасних "Нивах", - наголосили українські військові.
В бригаді зауважили, що росіяни підвозять штурмові групи до рубежа атаки, а далі піхота просувається пішки.
"Утім, наші аеророзвідники вчасно виявляють окупантів і знищують їх разом з цим металоломом ще далеко на підступах", - зауважили військові.
На кадрах відео видно відбиття чергових російських штурмів і ефектну ліквідацію самих загарбників за допомогою ударних дронів.
Нагадаємо, Генштаб сьогодні ввечері повідомив, що наразі на фронті залишається 2 найгарячіших напрямки. Детальніше про ситуацію, можна дізнатись у зведенні Генерального штабу.
Крім того, ми повідомляли, що російські окупанти сьогодні вдруге за три дні атакувала дронами вокзал в Сумській області.
Водночас РБК-Україна показувало, як українські військові відбили мотоштурм росіян.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.