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Росіяни через шалені втрати змушені ходити в штурми на "Нивах", - десантники

Фото: ЗСУ показали, як знищують російську піхоту (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти через величезні втрати в техніці змушені пересуватись до лінії фронту на вітчизняному автопромі. Однак від рубежа піхота просувається пішки.

"Після провалених атак і шалених втрат у бронетехніці окупантам доводиться виїжджати на штурми вже на "гордості" свого автопрому - на нещасних "Нивах", - наголосили українські військові.

 

В бригаді зауважили, що росіяни підвозять штурмові групи до рубежа атаки, а далі піхота просувається пішки.

"Утім, наші аеророзвідники вчасно виявляють окупантів і знищують їх разом з цим металоломом ще далеко на підступах", - зауважили військові.

На кадрах відео видно відбиття чергових російських штурмів і ефектну ліквідацію самих загарбників за допомогою ударних дронів.

Ситуація на фронті 29 вересня

Нагадаємо, Генштаб сьогодні ввечері повідомив, що наразі на фронті залишається 2 найгарячіших напрямки. Детальніше про ситуацію, можна дізнатись у зведенні Генерального штабу.

Крім того, ми повідомляли, що російські окупанти сьогодні вдруге за три дні атакувала дронами вокзал в Сумській області.

Водночас РБК-Україна показувало, як українські військові відбили мотоштурм росіян.

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